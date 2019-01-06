Варфоломей получил шоколад, Епифаний - томос

Возглавивший новую "Православную церковь Украины" Митрополит Епифаний получил томос об автокефалии из рук Константинопольского Патриарха Варфоломея. Церемония прошла в стамбульском соборе святого Георгия, уточняет ТАСС.

Члены украинской делегации прямо в храме отметили это событие бандеровским приветствием.

Тем временем, в эфире "России 24" глава СИНФО Владимир Легойда отметил, что Епифания так никто не признал и не поздравил, хотя по протоколу двухнедельного молчания быть не должно. Он напомнил, что избранного главу УПЦ МП митрополита Онуфрия, например, поздравили на следующий день. Это, по словам Легойды, означает отсутствие у ПЦУ поддержки со стороны канонических православных церквей. К тому же, Сербская и Польская церкви изначально высказывались против создания на Украине новой религиозной структуры. Ватикан тоже отказался ее признавать.

Легойда заметил, что сколько ни переписывай историю, правда все равно всплывет, все вернется на круги своя.

15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве избрали главу "новой церкви", им стал митрополит Епифаний. 5 января был подписан томос об автокефалии украинской церкви. Есть мнение, что он был куплен у Варфоломея, но президент Украины Петр Порошенко это отрицает. После подписания томоса они наградили друг друга. Варфоломей отверг обвинения в продажности и сообщил, что получил от Порошенко шоколад, передает РИА Новости.