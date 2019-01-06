Мария Шарапова выступит на турнире в Санкт-Петербурге

Травма, полученная Марией Шараповой на турнире в Китае, не помешает ей принять участие в St. Petersburg Ladies Trophy — 2019. Турнир серии ВТА пройдет в городе на Неве с 28 января по 3 февраля.

В четвертьфинале турнира китайском Шенчжене Мария Шарапова получила травму спины и не смогла закончить поединок с белоруской Ариной Соболенко. Однако Шарапова не намерена отказываться от участия в Открытом чемпионате Австралии. Также Мария планирует выступить на турнире в Санкт-Петербурге.

Участие Шараповой в St. Petersburg Ladies Trophy – 2019 подтвердил ТАСС генеральный директор турнира Александр Медведев. "Мы связывались с Марией. Ее планы относительно турнира в Санкт-Петербурге не поменялись. Мария надеется восстановиться после травмы и подойти к соревнованиям в хорошей спортивной форме".