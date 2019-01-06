Массовое ДТП с участием девяти машин в Кемеровской области попало на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент столкновения автомобилей на трассе Ленинск-Кузнецкий – Новокузнецк в Кемеровской области, произошедшего днем в субботу, 5 января.

Мужчина, находившийся в салоне авто, из которого велась съемка, своевременно заметил опасность и предупредил свою спутницу, находившуюся за рулем. Они успели своевременно сбросить скорость и прижаться к обочине, избежав столкновения с транспортными средствами, перегородившими проезжую часть.

Через несколько мгновений в скопление машин врезалось сразу несколько автомобилей. При этом, едва не был сбит мужчина, пытавшийся предостеречь водителей, подъезжающих к месту аварии.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, об этом сообщают СМИ, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.