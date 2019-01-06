NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США

Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн. По его словам, в НАСА "слышали от многочисленных сенаторов", что приглашение Рогозина в США, для которого пришлось было временно снимать с главы Роскосмоса личные санкции, — плохая идея.

Желая соблюсти интересы сенаторов, Брайденстайн, по его словам, и отозвал приглашение. Приглашая Рогозина, глава НАСА, по его словам, считал это как раз хорошей идеей: мир мог бы "увидеть, что страны, имеющие разногласия по другим проблемам, могут сотрудничать в космической сфере".

Приглашение Дмитрия Рогозина в США, добавил Брайденстайн, было попыткой "сохранить прочные рабочие отношения, отделенные от геополитики и даже от партийной политики в США, которые были позитивными для обеих стран".

По словам главы НАСА, он не советовался с Белым домом ни перед приглашением Рогозина в США, ни перед отменой этого приглашения. При этом визит Рогозина должен был стать ответным после поездки самого главы НАСА в Россию в октябре минувшего года.

Поездка Рогозина в США планировалась не только в качества главы "Роскосмоса", но и в качестве специального представителя президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующее назначение состоялось 6 декабря 2018 года. С 2014 года Рогозин находится под личными санкциями США и ЕС.

Первоначально представитель НАСА сообщил в пятницу, 4 января, что визит Рогозина, планировавшийся на февраль, будет отложен. Критиков это не остановило, и в НАСА решили, что будет лучше отозвать приглашение совсем.

При этом Роскосмос до сих пор не получил официального уведомления от НАСА о том, что приглашение главы корпорации Дмитрия Рогозина в США отозвано, передает телеканал "Россия 24". Как сообщили в Роскосмосе, эта ситуация может негативно сказаться на планах по созданию окололунной станции Gateway и на проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции.