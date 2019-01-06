На молодежном ЧМ по хоккею Петр Кочетков творил чудеса

Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира. Команда обыграла швейцарцев со счетом 5:2. Встреча прошла в канадском Ванкувере. Подопечные Валерия Брагина с первых минут поединка вели активную игру и буквально расстреливали ворота соперника.

Любые медали лучше, чем их отсутствие. Вопрос спортивной психологии: настроиться на матч за третье место — большое искусство. Особенно когда накануне обидно проиграл в полуфинале и потерял шансы сыграть за золото.

Команде Валерия Брагина эта бронза была нужна. Россия и Швейцария играли друг с другом в Ванкувере уже второй раз. В первом матче на групповом этапе россияне победили 7:4. Кто бы мог подумать, что в малом финале встретятся эти же сборные?

По первому периоду показалось, что на этот раз швейцарцы проблем создадут намного меньше. Кирилл Слепец забросил быструю шайбу уже на пятой минуте. Нападающий забил не по годам зрелый гол. Индивидуальное мастерство, работа руками и владение клюшкой в этом эпизоде многим напомнили Павла Дацюка.

А в середине периоде Никита Шашков реализовал быстрый выход два в одного — 2:0 после первого периода.

В начале второго периода швейцарцы пробили Кочеткова и на эмоциях какое-то время смотрелись лучше наших. Гол Клима Костина вернул россиянам преимущество в две шайбы, а совсем скоро случился один из самых красивых и динамичных эпизодов всего турнира в Ванкувере: вратарь Петр Кочетков, которого признали лучшим вратарем чемпионата мира, совершил два чудо-спасения, но с третьего раза швейцарцы все равно забили — по-бейсбольному, с лету. 3:2 после второго периода.

Было тревожно: Швейцария понимала, в чем ее шансы, а россиянам оторваться от соперника за два периода не получилось. В третьем периоде игру остудила шайба Кирилла Слепца, а потом он же оформил хет-трик. Третью шайбу Слепец забросил уже в пустые ворота: 5:2, победа сборной России.

Сборная России выиграла бронзу молодежного чемпионата мира. А настроение команды после вручения наград — хорошая иллюстрация спортивного принципа: ценны любые медали крупных турниров.

У некоторых ребят из этой бронзовый команды еще будет шанс взять медали более высокой пробы: ровно через год чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет примет Чехия. А чемпионами мира на этот раз стала сборная Финляндии — 3:2 в финале против США.