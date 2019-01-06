Полицейский избил задержанного во время акции "желтых жилетов"

Во время акции протеста "желтых жилетов" во французском округе Монпелье вышедший из себя полицейский учинил расправу над темнокожим манифестантом, которого удерживали другие стражи порядка. Очевидец снял избиение на видео.

Police violence in #France continues...



Many policemen cornered a black person, who was hit several times directly in his face by another police officer#GiletsJaunes #YellowVests #ActeVIIIpic.twitter.com/P4fcdfUss7 — EHA News (@eha_news) 5 января 2019 г.

Инцидент произошел в восьмую субботу протестов в прибрежном городе Фронтиньян на юге страны. На кадрах видно, как дорожный инспектор без шлема в сердцах наносит два удара по лицу прижатому к стене дома на улице маркиза де Вобана молодому человеку. Остановиться он уже не смог, продолжив избивать задержанного, притом что вокруг было множество свидетелей в желтых жилетах.

Остановили расправу коллеги напавшего, оттащившие его в сторону. Впрочем, на этом страж порядка не успокоился, взявшись избивать другого демонстранта.

Во время столкновений с демонстрантами в округе Монпелье пострадали четверо полицейских — стоило им пойти в наступление, как в них тут же полетели камни и бутылки. В ответ правоохранители пустили в ход дубинки, слезоточивый газ и водометы. Первоначально сообщалось о трех задержанных манифестантах, однако позже их число увеличилось.

В Париже "желтые жилеты" переворачивали и поджигали машины и полицейские мотоциклы. Самих стражей порядка демонстранты старались завалить на землю и начинали избивать.