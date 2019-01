Полицейский избил задержанного во время акции "желтых жилетов"

Во время акции протеста "желтых жилетов" во французском округе Монпелье вышедший из себя полицейский учинил расправу над темнокожим манифестантом, которого удерживали другие стражи порядка. Очевидец снял избиение на видео.

Police violence in #France continues...



Many policemen cornered a black person, who was hit several times directly in his face by another police officer#GiletsJaunes #YellowVests #ActeVIIIpic.twitter.com/P4fcdfUss7