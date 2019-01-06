В самолете American Airlines из-за электронной сигареты произошел пожар

На борту одного из рейсов американской авиакомпании American Airlines произошло возгорание. Инцидент случился сразу после приземления самолета в международном аэропорту О'Хара в Чикаго. Причиной стала вспыхнувшая электронная сигарета одного из пассажиров, сообщает РИА Новости.

Устройство задымилось из-за перегревшейся батарейки. К счастью, никто из 138 пассажиров не пострадал, пожар сразу удалось потушить.

Представители авиакомпании обещают более внимательно следить за проносом электронных сигарет на борт.