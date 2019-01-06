Нападающий "Рубина" Сердар Азмун вернется в Иран

Нападающий казанского "Рубина" Сердар Азмун продолжит карьеру на родине – в иранском клубе "Трактор Сази". Переход иранца будет оформлен после завершения Кубка Азии.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", в ближайшее время Сердар Азмун вернется в чемпионат Иран. Контракт 24-летнего нападающего с "Трактор Сази" уже согласован. После розыгрыша Кубка Азии, который пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ и Бахрейне, Азмун подпишет контракт с иранским клубом.

Представляющий Тебриз "Трактор Сази" в прошлом году занял десятое место в чемпионате Ирана. В нынешнем первенстве "красные волки" занимают четвертое место в первенстве страны.