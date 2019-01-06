США попали в десятку самых опасных стран для женщин

Представители агентства Reuters составили список стран, наиболее опасных для женщин. В первую десятку, наряду с Сомали и Йеменом, вошли США.

Топ-10 наиболее опасных стран для женщин по версии Reuters выглядит так:

Индия;

Афганистан;

Сирия;

Сомали;

Саудовская Аравия;

Пакистан;

Демократическая Республика Конго;

Йемен;

Нигерия;

США.

Во время составления антирейтинга исследователи учитывали уровень здравоохранение в тех или иных странах, дискриминации, насилия сексуального и несексуального характера, а также работорговли или эксплуатации.

По последнему пункту лидируют Индия, Ливия и Мьянма. В этих странах есть бытовое рабство, принудительный труд, браки по принуждению и сексуальное рабство.

Индия, ДРК, США и Сирия (на одном месте) вошли в первую тройку стран, в которых женщины больше всего подвергаются сексуальному насилию. По случаям несексуального насилия, которое включает в себя жестокость во время конфликта, физическое, психологические и домашнее насилие, лидируют Афганистан, Сирия, Индия. США по этому показателю находится на шестом месте.

От дискриминации больше всего страдают женщины в Афганистане, Саудовской Аравии, а также Индии. С точки зрения доступа к медицинским услугам самыми незащищенными оказались жительницы Афганистана, Сирии и Сомали.

Что касается культурных традиций, которые угрожают женщинам (нападения при помощи кислоты, женское обрезание, вынужденные браки, побивание камнями и другие зверства), то здесь лидируют Индия, Афганистан и Сомали.