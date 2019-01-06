Путин планирует посетить Калининградскую область и встретиться с Эрдоганом

На 8 января запланирована поездка президента России Владимира Путина в Калининградскую область. О том, что президента ждут в этом регионе, сообщили местные СМИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил агентству РИА Новости, что такая поездка действительно готовится.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что скоро Владимир Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Пескова, два президента условились о проведении скорой встречи, хотя ее точная дата пока не определена, передает "Интерфакс".

По сообщению турецкого Анатолийского агентства, встреча Путина и Эрдогана пройдет в январе в России. Президентам предстоит обсудить широкий спектр вопросов, в том числе ситуацию в Сирии и контракт по закупке Анкарой у Москвы зенитных ракетных систем С-400.

В прошлом году у Эрдогана и Путина было семь личных встреч и 18 телефонных разговоров. В конце декабря 2018 года турецкая делегация, в которую вошли в том числе главы МИД и Минобороны республики, провела переговоры с российскими коллегами в Москве. Обсуждались, в частности, ситуация в Сирии и вывод оттуда американских войск, напоминает ТАСС.