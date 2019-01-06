Футболист "Баварии" Рибери съел стейк за 1 200 евро и обругал болельщиков

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери будет оштрафован за неподобающее общение с болельщиками в социальных сетях. Спортивный директор клуба Хасан Салахамиджич заявил, что подобные выходки не позволены даже ветеранам клуба.

Всё началось с того, что находящийся в отпуске Франк заказал в ресторане стейк ценой в 1 200 евро. Фотографию блюда футболист выложил на свою страницу в социальной сети. Однако он вряд ли мог предвидеть реакцию. Большинство подписчиков негативно оценило выбор футболист, обвинив того в неразумной трате денег.

После этого разозлился уже сам Франк, ответивший на критику нецензурной бранью. "Я вам ничего не должен", — этими словами Рибери завершил свою тираду.

Руководство клуба сочло подобное поведение игрока недостойным. "Франк может тратить на свои нужды столько, сколько считает нужным. Но подобный стиль общения недопустим для игрока "Баварии", — заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич. Рибери придется выплатить штрафа, размер которого прерывает сумму нескольких подобных стейков.