Поход в барбершоп вдохновил Милонова на рэп. Видео

Собственный рэп-клип опубликовал на YouTube депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. В нем законодатель поведал, что он против запретов артистов, но "не хочет рэп про геев и про наркоманов". Рэперов он призвал "петь свою музыку, но следить за базаром".



Записать клип, по словам Милонова, его побудила "тяга к чему-то живому", а также общение с сотрудниками барбершопа, куда он ходит — все они оказались рэперами. "Поговорили, пообщались — и в общем я сам бывший рокер, поэтому для меня это абсолютно естественно, когда речь идет о некой неформальной, живой музыке", — рассказал Милонов РИА Новости.

По словам депутата, ему нравится, когда можно о чем-то говорить "живым, понятным языком, без какого-то формализма".

Ранее в прессе появилась информация о том, что в течение последних недель в ряде российских регионов были отменены концерты рэперов Хаски, Элджея, групп IC3PEAK и "Френдзона".

На эту информацию откликнулись многие политики. Министр культуры РФ Владимир Мединский, комментируя ее, предложил как можно реже вмешиваться в культурные процессы молодежной среды, а Рамзан Кадыров пригласил российских рэперов выступить с концертами в Чечне, где "есть хорошие площадки".

В начале декабря в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" ведущий Дмитрий Киселев выступил в защиту рэпа в целом и российских рэперов в частности, что вызвало в Сети (по словам самого Киселева) большой хайп.

11 декабря информация об отмене концертов рэперов в ряде регионов была поднята на встрече Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека. Позже Путин заявил, что в задержании рэперов и запрете их выступлений ничего хорошего нет. Однако, добавил он, поощрять употребление ненормативной лексики в творчестве не следует.