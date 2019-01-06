Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

Бушевавший последние пару дней шторм частично разрушил набережную в Олимпийском парке Сочи. Последствия разгула стихии сняли на видео.

Волны, как видно на снятых очевидцем кадрах, играючи преодолевали бетонные блоки и заливали деревья и дорогу в Имеретинской низменности.

С утра местные жители обнаружили на набережной выкорчеванную брусчатку, куски покрытия с велодорожки, снесенные фонари и "залежи" гальки и камней. Стоимость ремонта еще только предстоит оценить.

Стоит отметить, что набережная в Олимпийском парке уже не раз страдала от ударных волн: в апреле 2017-го вода подмыла часть пешеходной зоны, а в январе 2018-го шторм смыл плитку на 30-метровом отрезке.