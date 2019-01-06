Пострадавшие в ДТП с грузовиком выбросили в снег 1,5 килограмма наркотиков

Под Саратовом ВАЗ-2114 вылетел на встречку и влетел в грузовик Scania, водитель и пассажир легковушки были госпитализированы. Во время оказания первой помощи пострадавшие выбросили в снег более полутора килограммов разных наркотиков. Они были найдены и изъяты.

Два пакета с наркотиками, среди которых был героин, один из пострадавших сорвал с пояса второго и попытался от них избавиться, но это заметил водитель грузовика и рассказал обо всем полиции. Теперь преступникам грозит 15 лет.

Авария произошла на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград, уточняет сайт областного ГУ МВД РФ.