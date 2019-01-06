Тема:

Раскол в православном мире 21 минута назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
6 января 201916:40 Анастасия Ефимова

Вручение томоса: участники церемонии сидели в мессенджерах и дремали

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января вручил украинцам томос об автокефалии. На церемонию в Стамбул прибыла внушительная делегация, во главе с президентом Украины Петром Порошенко, что еще раз наглядно показало: для Киева это вопрос политический, а не религиозный.

Кто-то писал сообщения в мессенджере, кто-то дремал, а президент Украины нетерпеливо перебирал четки. Божественная литургия продолжалась третий час. Непосредственная передача томоса все никак не происходила. Изнуренный духотой или запахом ладана Петр Порошенко даже попросил воды и, утолив жажду, взял слово.

Томос для нас, это фактически ещё один акт провозглашения независимости Украины. Он довершит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые оставались без общения с вселенским православием и кого несправедливо клеймили неканоничностью.

С самостоятельностью, правда, могут возникнуть определенные проблемы. Ведь, судя по тексту томоса, никаких прав у так называемой новой украинской церкви нет, зато есть обязанности. Передать Константинополю все зарубежные епархии, отказаться от возможности создавать новые, решать споры только на Фанаре и строго следовать указаниям экзархов, присланных Варфоломеем для присмотра за Киевом. Говорили, что за сомнительную милость Украина еще и денег заплатила. Но, как сообщили сегодня в блоге "Свет Фанара", врали. Томос получили почти бесплатно.

По традиции Петр Порошенко к Вселенскому патриарху с пустыми руками не приезжает. Возит шоколад. Тот самый, что выпускает его карманная фабрика. В прошлый раз подношения просто раздали пришедшим на Фанар колядовать детям. Но украинский президент настаивает. И в этот раз снова преподносит конфеты. То ли борется с излишками производства, то ли хочет подсластить пилюлю.

А новая вотчина Константинопольского патриархата ведь, и правда, не сахар. Почти сразу после передачи томоса на прозвучавшее с амвона аминь паства в вышиванках откликнулась привычным: "Слава Украине! Героям Слава!" У главы раскольников Епифания услышанное видимого протеста не вызвало и не стало поводом прерывать давно написанную речь.

И ныне дочь, украинская церковь, по воле Божьей и благодаря заботе вашей, церкви-матери, выросла и утвердилась. На объединительном соборе, созванном в Киеве с благословения Вашей Всесвятости и при поддержке украинского государства и нашего президента, разделения, которые до недавнего времени имели место в нашей церкви, устранены, а единение обновлено, заявил Епифаний, глава объединенной раскольнической церкви Украины Стамбульского патриархата.

В том самом упомянутом Епифанием якобы объединительном соборе каноническая Православная церковь Украины участия не принимала. Новообразованную структуру не признает ни одна поместная церковь. А предстоятели случившееся считают преступлением против верующих. Патриарх Сербский Ириней сегодня назвал принятое Константинополем решение катастрофическим, продиктованным политикой и желаниями сильных мира сего.

Вопрос состояния церкви на Украине мог бы решиться собором представителей всех церквей. Между тем, все пошло другим путем, Константинопольский патриарх взял на себя право решать вопрос, решенный 300 лет назад. Истинные причины этого решения не канонической, а политической природы. Желание части мировых сил заключается в том, чтобы с захватом Украины подобраться к России и иметь лучший надзор за этой страной. Патриарх Константинопольский, не советуясь ни с кем, и, вероятно, находясь в сговоре с какими-то другими силами этого мира, попытался решить этот вопрос, и как мы видим, вопрос решен самым катастрофическим образом, когда новый раскол на Украине будет узаконен и углублен.

В ближайшее время томос привезут в Киев. Сначала проведут молебен, раскольник Епифаний будет служить в Святой Софии. А потом выставят на всеобщее обозрение, чтобы все желающие смогли своими глазами увидеть, на что именно молитвами политиков подписали граждан страны.

Резко против украинской автокефалии, помимо Сербского патриарха, высказались и другие предстоятели поместных церквей. Так, Иоанн Десятый, патриарх Антиохийский, написал в Стамбул, что считает нужным отложить украинский вопрос. Беспокойство предстоятеля вызывает не только разобщение в православном мире, но и то, что в решении такой важной проблемы мнения поместных церквей не приняли во внимание. Еще жестче высказался митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Он резко осудил поведение Варфоломея, обвинил его во властолюбии и в разрушении векового единства православных церквей.

Ранее по теме

Сейчас

16:46

Вице-мэр Сочи ушла по собственному

15:09

Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

14:18

Патриархи Иоанн и Ириней не поддержали новую церковь Украины

14:17

Пострадавшие в ДТП с грузовиком выбросили в снег 1,5 килограмма наркотиков

11:20

Варфоломей получил шоколад, Епифаний - томос

10:12

Православные христиане готовятся к встрече Рождества

02:27

Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Пиратский захват: местонахождение россиян неизвестно

Пиратский захват: местонахождение россиян неизвестно

52 минуты назад
Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске досрочно выплатили пенсии

Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске досрочно выплатили пенсии

30 минут назад
Вручение томоса: участники церемонии сидели в мессенджерах и дремали

Вручение томоса: участники церемонии сидели в мессенджерах и дремали

38 минут назад
Вице-мэр Сочи ушла по собственному

Вице-мэр Сочи ушла по собственному

17 минут назад
Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

1 час назад
Путин планирует посетить Калининградскую область и встретиться с Эрдоганом

Путин планирует посетить Калининградскую область и встретиться с Эрдоганом

3 часа назад
Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом

Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом

1 час назад
Ситуация с ДРСМД: Германия свалила все на Россию

Ситуация с ДРСМД: Германия свалила все на Россию

1 час назад
На молодежном ЧМ по хоккею Петр Кочетков творил чудеса

На молодежном ЧМ по хоккею Петр Кочетков творил чудеса

4 часа назад
Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме

Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме

6 часов назад
США попали в десятку самых опасных стран для женщин

США попали в десятку самых опасных стран для женщин

3 часа назад
Дачников обязали сообщать властям о перестройках

Дачников обязали сообщать властям о перестройках

1 час назад
"Т-34" идет напролом: зрители приходят не по одному разу

"Т-34" идет напролом: зрители приходят не по одному разу

05.01.2019 17:12
Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

Три самых успешных российских фильма-2018 созданы при участии ВГТРК

03.01.2019 14:20
Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

Строже и дороже: к чему готовиться водителям России в 2019 году?

02.01.2019 10:16
Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

Нужна помощь: Ярослава Митякина спасут дорогие лечебные кремы

31.12.2018 11:20
Десантный корабль Fort McHenry ВМС США отправился в Черное море

Десантный корабль Fort McHenry ВМС США отправился в Черное море

14 минут назад
Сербия знает, что Россия не бросит ее в беде, в отличие от Британии и США

Сербия знает, что Россия не бросит ее в беде, в отличие от Британии и США

29 минут назад
Кроссовер разнес семь машин на парковке гостиницы в Алтайском крае. Видео

Кроссовер разнес семь машин на парковке гостиницы в Алтайском крае. Видео

56 минут назад
"Купил я литр спирта": омич ради печенек ограбил офис микрозаймов

"Купил я литр спирта": омич ради печенек ограбил офис микрозаймов

1 час назад
Лыжница Наталья Непряева – серебряный призер "Тур де Ски"

Лыжница Наталья Непряева – серебряный призер "Тур де Ски"

1 час назад
Теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира в Брисбене

Теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира в Брисбене

1 час назад
Желтые жилеты и шары: сотни женщин вышли на акцию в Париже

Желтые жилеты и шары: сотни женщин вышли на акцию в Париже

1 час назад
Саночник Роман Репилов стал пятым на этапе Кубка мира

Саночник Роман Репилов стал пятым на этапе Кубка мира

2 часа назад
Появилось фото самолета Turkish Airlines, заблокировавшего работу аэропорта Львова

Появилось фото самолета Turkish Airlines, заблокировавшего работу аэропорта Львова

2 часа назад
Опасный флешмоб захватывает мир

Опасный флешмоб захватывает мир

2 часа назад
Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

Сильный шторм повредил набережную в Олимпийском парке Сочи

3 часа назад
Футболист "Баварии" Рибери съел стейк за 1 200 евро и обругал болельщиков

Футболист "Баварии" Рибери съел стейк за 1 200 евро и обругал болельщиков

3 часа назад
Защищавший честь дочери махачкалинец убил студента и порезал его друзей

Защищавший честь дочери махачкалинец убил студента и порезал его друзей

3 часа назад
Регистратор запечатлел момент страшной аварии с погибшими в Самарской области

Регистратор запечатлел момент страшной аварии с погибшими в Самарской области

4 часа назад
Погодное приложение следит за пользователями

Погодное приложение следит за пользователями

5 часов назад
Массовое ДТП с участием девяти машин в Кемеровской области попало на видео

Массовое ДТП с участием девяти машин в Кемеровской области попало на видео

5 часов назад
Контр-адмирал Кевин Суини покинул Пентагон

Контр-адмирал Кевин Суини покинул Пентагон

5 часов назад
Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО

Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО

7 часов назад
Лучшим фильмом года американские эксперты назвали ленту "Наездник"

Лучшим фильмом года американские эксперты назвали ленту "Наездник"

10 часов назад
Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

Что нужно знать, покупая квартиру в другой стране

05.01.2019 12:00
Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

Три причины, почему праздники все-таки полезны для здоровья

05.01.2019 10:58
Самые дорогие "слезы": автомобили, ремонт которых нас удивил в 2018 году!

Самые дорогие "слезы": автомобили, ремонт которых нас удивил в 2018 году!

05.01.2019 09:57
Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

Музыка для всей семьи: ММДМ представляет детские абонементы

29.12.2018 11:15