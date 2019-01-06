Вручение томоса: участники церемонии сидели в мессенджерах и дремали

Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января вручил украинцам томос об автокефалии. На церемонию в Стамбул прибыла внушительная делегация, во главе с президентом Украины Петром Порошенко, что еще раз наглядно показало: для Киева это вопрос политический, а не религиозный.

Кто-то писал сообщения в мессенджере, кто-то дремал, а президент Украины нетерпеливо перебирал четки. Божественная литургия продолжалась третий час. Непосредственная передача томоса все никак не происходила. Изнуренный духотой или запахом ладана Петр Порошенко даже попросил воды и, утолив жажду, взял слово.

Томос для нас, это фактически ещё один акт провозглашения независимости Украины. Он довершит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые оставались без общения с вселенским православием и кого несправедливо клеймили неканоничностью.

С самостоятельностью, правда, могут возникнуть определенные проблемы. Ведь, судя по тексту томоса, никаких прав у так называемой новой украинской церкви нет, зато есть обязанности. Передать Константинополю все зарубежные епархии, отказаться от возможности создавать новые, решать споры только на Фанаре и строго следовать указаниям экзархов, присланных Варфоломеем для присмотра за Киевом. Говорили, что за сомнительную милость Украина еще и денег заплатила. Но, как сообщили сегодня в блоге "Свет Фанара", врали. Томос получили почти бесплатно.

По традиции Петр Порошенко к Вселенскому патриарху с пустыми руками не приезжает. Возит шоколад. Тот самый, что выпускает его карманная фабрика. В прошлый раз подношения просто раздали пришедшим на Фанар колядовать детям. Но украинский президент настаивает. И в этот раз снова преподносит конфеты. То ли борется с излишками производства, то ли хочет подсластить пилюлю.

А новая вотчина Константинопольского патриархата ведь, и правда, не сахар. Почти сразу после передачи томоса на прозвучавшее с амвона аминь паства в вышиванках откликнулась привычным: "Слава Украине! Героям Слава!" У главы раскольников Епифания услышанное видимого протеста не вызвало и не стало поводом прерывать давно написанную речь.

И ныне дочь, украинская церковь, по воле Божьей и благодаря заботе вашей, церкви-матери, выросла и утвердилась. На объединительном соборе, созванном в Киеве с благословения Вашей Всесвятости и при поддержке украинского государства и нашего президента, разделения, которые до недавнего времени имели место в нашей церкви, устранены, а единение обновлено, заявил Епифаний, глава объединенной раскольнической церкви Украины Стамбульского патриархата.

В том самом упомянутом Епифанием якобы объединительном соборе каноническая Православная церковь Украины участия не принимала. Новообразованную структуру не признает ни одна поместная церковь. А предстоятели случившееся считают преступлением против верующих. Патриарх Сербский Ириней сегодня назвал принятое Константинополем решение катастрофическим, продиктованным политикой и желаниями сильных мира сего.

Вопрос состояния церкви на Украине мог бы решиться собором представителей всех церквей. Между тем, все пошло другим путем, Константинопольский патриарх взял на себя право решать вопрос, решенный 300 лет назад. Истинные причины этого решения не канонической, а политической природы. Желание части мировых сил заключается в том, чтобы с захватом Украины подобраться к России и иметь лучший надзор за этой страной. Патриарх Константинопольский, не советуясь ни с кем, и, вероятно, находясь в сговоре с какими-то другими силами этого мира, попытался решить этот вопрос, и как мы видим, вопрос решен самым катастрофическим образом, когда новый раскол на Украине будет узаконен и углублен.

В ближайшее время томос привезут в Киев. Сначала проведут молебен, раскольник Епифаний будет служить в Святой Софии. А потом выставят на всеобщее обозрение, чтобы все желающие смогли своими глазами увидеть, на что именно молитвами политиков подписали граждан страны.

Резко против украинской автокефалии, помимо Сербского патриарха, высказались и другие предстоятели поместных церквей. Так, Иоанн Десятый, патриарх Антиохийский, написал в Стамбул, что считает нужным отложить украинский вопрос. Беспокойство предстоятеля вызывает не только разобщение в православном мире, но и то, что в решении такой важной проблемы мнения поместных церквей не приняли во внимание. Еще жестче высказался митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Он резко осудил поведение Варфоломея, обвинил его во властолюбии и в разрушении векового единства православных церквей.