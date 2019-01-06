Тема:
Раскол в православном мире 21 минута назад
Вручение томоса: участники церемонии сидели в мессенджерах и дремали
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января вручил украинцам томос об автокефалии. На церемонию в Стамбул прибыла внушительная делегация, во главе с президентом Украины Петром Порошенко, что еще раз наглядно показало: для Киева это вопрос политический, а не религиозный.
Кто-то писал сообщения в мессенджере, кто-то дремал, а президент Украины нетерпеливо перебирал четки. Божественная литургия продолжалась третий час. Непосредственная передача томоса все никак не происходила. Изнуренный духотой или запахом ладана Петр Порошенко даже попросил воды и, утолив жажду, взял слово.
Томос для нас, это фактически ещё один акт провозглашения независимости Украины. Он довершит утверждение самостоятельности украинского государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые оставались без общения с вселенским православием и кого несправедливо клеймили неканоничностью.
С самостоятельностью, правда, могут возникнуть определенные проблемы. Ведь, судя по тексту томоса, никаких прав у так называемой новой украинской церкви нет, зато есть обязанности. Передать Константинополю все зарубежные епархии, отказаться от возможности создавать новые, решать споры только на Фанаре и строго следовать указаниям экзархов, присланных Варфоломеем для присмотра за Киевом. Говорили, что за сомнительную милость Украина еще и денег заплатила. Но, как сообщили сегодня в блоге "Свет Фанара", врали. Томос получили почти бесплатно.
По традиции Петр Порошенко к Вселенскому патриарху с пустыми руками не приезжает. Возит шоколад. Тот самый, что выпускает его карманная фабрика. В прошлый раз подношения просто раздали пришедшим на Фанар колядовать детям. Но украинский президент настаивает. И в этот раз снова преподносит конфеты. То ли борется с излишками производства, то ли хочет подсластить пилюлю.
А новая вотчина Константинопольского патриархата ведь, и правда, не сахар. Почти сразу после передачи томоса на прозвучавшее с амвона аминь паства в вышиванках откликнулась привычным: "Слава Украине! Героям Слава!" У главы раскольников Епифания услышанное видимого протеста не вызвало и не стало поводом прерывать давно написанную речь.
И ныне дочь, украинская церковь, по воле Божьей и благодаря заботе вашей, церкви-матери, выросла и утвердилась. На объединительном соборе, созванном в Киеве с благословения Вашей Всесвятости и при поддержке украинского государства и нашего президента, разделения, которые до недавнего времени имели место в нашей церкви, устранены, а единение обновлено, заявил Епифаний, глава объединенной раскольнической церкви Украины Стамбульского патриархата.
В том самом упомянутом Епифанием якобы объединительном соборе каноническая Православная церковь Украины участия не принимала. Новообразованную структуру не признает ни одна поместная церковь. А предстоятели случившееся считают преступлением против верующих. Патриарх Сербский Ириней сегодня назвал принятое Константинополем решение катастрофическим, продиктованным политикой и желаниями сильных мира сего.
Вопрос состояния церкви на Украине мог бы решиться собором представителей всех церквей. Между тем, все пошло другим путем, Константинопольский патриарх взял на себя право решать вопрос, решенный 300 лет назад. Истинные причины этого решения не канонической, а политической природы. Желание части мировых сил заключается в том, чтобы с захватом Украины подобраться к России и иметь лучший надзор за этой страной. Патриарх Константинопольский, не советуясь ни с кем, и, вероятно, находясь в сговоре с какими-то другими силами этого мира, попытался решить этот вопрос, и как мы видим, вопрос решен самым катастрофическим образом, когда новый раскол на Украине будет узаконен и углублен.
В ближайшее время томос привезут в Киев. Сначала проведут молебен, раскольник Епифаний будет служить в Святой Софии. А потом выставят на всеобщее обозрение, чтобы все желающие смогли своими глазами увидеть, на что именно молитвами политиков подписали граждан страны.
Резко против украинской автокефалии, помимо Сербского патриарха, высказались и другие предстоятели поместных церквей. Так, Иоанн Десятый, патриарх Антиохийский, написал в Стамбул, что считает нужным отложить украинский вопрос. Беспокойство предстоятеля вызывает не только разобщение в православном мире, но и то, что в решении такой важной проблемы мнения поместных церквей не приняли во внимание. Еще жестче высказался митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Он резко осудил поведение Варфоломея, обвинил его во властолюбии и в разрушении векового единства православных церквей.
Ранее по теме
-
Константинополь выдал Украине томос новейшего образца22 минуты назад
-
Соратники Порошенко по-бандеровски отметили вручение томоса в стамбульском храме1 час назад
-
Патриархи Иоанн и Ириней не поддержали новую церковь Украины2 часа назад
-
В ответ на вопрос о главе церкви Порошенко заявил, что "Россия – агрессор"3 часа назад
-
Варфоломей получил шоколад, Епифаний - томос5 часов назад
-
В Стамбуле готовятся к передаче Украине томоса об автокефалии6 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии
- Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного чемпионата мира
- Представитель Центробанка рассказал о грядущих изменениях тарифов ОСАГО
- NASA не уведомило Роскосмос об отмене визита Рогозина в США
- Соска и лейкопластырь: врачи рассказали, кто заклеил рот новорожденному в роддоме
Самое читаемое
-
Футбольный загул, любовный треугольник и семейное убийство: драмы и скандалы 2018 года
- "Здесь не останется ничего!" Людей вывозят с побережья Таиланда из-за летящего "Пабука"
- Девушка разбилась во время спуска с горы на ватрушке. Видео
- "Давай, братан, разговаривай": спасатели вытащили из болота ребенка
- "Люди валяются обгорелые": пожар и взрывы в магнитогорской маршрутке попали на видео
Вести.Экономика
-
Чего ждать от экономики России в 2019 году?
- Самые дорогие проекты 2018 года
- Кому особенно тяжело будет в новом году: компании
- Кому особенно тяжело будет в новом году: страны
- 10 счастливчиков года в мире экономики в 2018 году
Вести.Hi-tech
-
Обзор Huawei Honor 8C: запасливый бюджетник
- Lenovo Z5 Pro GT: слайдер со Snapdragon 855 и 12 ГБ "оперативки"
- В списке худших паролей оказался "Дональд"
- Государственная регистрация смартфонов станет обязательной и платной
- ВКонтакте выпустила мессенджер
Авто.Вести.Ru
-
В России представили вседорожный фургон Renault
- Поедет ли старый BMW на дихлофосе и лаке для волос?
- Путин продлил срок уплаты штрафов со скидкой 50 процентов
- Известны сроки премьеры новой Skoda Octavia
- У чиновников забирают дорогущие BMW и пересаживают на "корейцев"
Недвижимость
-
Картошка, рыба и жертва взрыва: елки, которые нас удивили
- Отказ от долевого строительства: будет с новостройками в 2019-м
- На неубранный снег и реагенты можно жаловаться
- Как новые станции метро изменили жизнь москвичей
- Хакеры научились взламывать ванны
- Курильщиков обязали компенсировать вред соседям
Вести.Медицина
-
Изжога приводит к раку пищевода
- 5 мифов о депрессии, о которых нужно забыть
- Прячьте конфеты и шоколад: неочевидная опасность новогодней ночи
- Рейтинг мерзости: гангрена оказалась симпатичнее опарышей
- Почему нельзя спать в контактных линзах
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Молебен как партсобрание
- Смешной, трагичный и какой угодно: не стало Ивана Бортника
- Зимняя сказка обернулась снежным пленом
Вести-Москва
-
Новый год в столице: десятки праздничных площадок ждут гостей
- Города Золотого кольца в Новый год стали магнитом для иностранцев
- Бейсджамперы устроили соревнования в Северном Чертанове
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
"Ты - киберкOMENтатор": стали известны имена победителей
- Зимняя распродажа-2018 в Steam: 10 самых интересных игр
- Финал конкурса "Ты - КиберкOMENтатор": Наш фоторепортаж
- 10 лучших подарков на Новый год для геймеров
Наука
-
Упражнения, которые помогут снизить давление не хуже лекарств
- Самые громкие открытия и прорывы российских учёных 2018 года
- Новый бумажный датчик определит уровень глюкозы по анализу слюны
- В глазных каплях найдено лекарство от агрессивного рака
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- 40-летняя Витали Цымбалюк заявила, что готова родить ребенка
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
К юбилею Галины Волчек
- Исполнилось 90 лет со дня рождения Леонида Быкова
- "Акварель". Лента о воде, снятая с частотой 96 кадров в секунду
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
7 cериалов, которые можно успеть посмотреть за новогодние праздники
- "Изъяли оружие и наркотики". Полиция провела обыски в общежитии столичного вуза
- Еда vs холод. Диетолог - о питании в лютые морозы
- СИЗО "Бутырка" доживает последние дни
- Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний