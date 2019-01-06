Появилось фото самолета Turkish Airlines, заблокировавшего работу аэропорта Львова

Самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании Turkish Airlines, стал причиной временного закрытия международного аэропорта Львова на западе Украины.

Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, Boeing, выполнявший рейс Львов – Стамбул, выкатился на грунт во время выполнения маневра на взлетно-посадочной полосе.

В результате инцидента, произошедшего около 11.20 по московскому времени, никто из 59 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пассажиры доставлены в здание аэропорта, ведутся работы по эвакуации самолета.