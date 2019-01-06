Ситуация с ДРСМД: Германия свалила все на Россию

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил газете Welt am Sonntag, что "ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы". По мнению министра, Россия должна разоружиться под контролем Запада, чтобы Европа была в безопасности. Для этого, считает шеф немецкой дипломатии, к переговорам нужно подключить Индию и Китай.

Недавно госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил Россию в несоблюдении договора о ракетах. Вашингтон смущают "Искандеры", он грозится выйти из ДРСМД. Москва, в свою очередь, отвергает обвинения и настаивает на том, что, разворачивая пусковые установки МК-41 в Польше и Румынии, американские партнеры сами нарушают документ. Россия считает ультиматумы неприемлемыми, а действия западных стран – попытками уничтожить ДРСМД.