Король, женившийся на "мисс Москва", отрекся от престола

Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Бывший монарх собирается вернуться в родной регион Малайзии, султанат Келантан, сообщает РИА Новости.

По какой причине Мухаммад V решил отречься от престола, неизвестно. Малайзиец сложил с себя полномочия главы государства в соответствии со статьей 32(3) конституции страны​​​.

Перед тем, как уйти в отставку, Мухаммад V поблагодарил членов Конференции, избравших его короле, а также выразил глубокую признательность премьер-министру и федеральному правительству страны.

Мухаммад V родился 6 октября 1969 года. Образование будущий король получил в Малайзии, Таиланде и Великобритании. В 2016 году Мухаммада V избрали королем Малайзии на пять лет.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва – 2015" Оксане Воеводиной.