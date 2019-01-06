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Обмен санкциями 14 минут назад
Приглашение Рогозина отозвано: полет на Венеру под вопросом
Отмена американским аэрокосмическим агентством НАСА приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США грозит сорвать совместную российско-американскую научную миссию на Венеру. Об этом рассказал зампред Совета Российской академии наук по космосу, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
По его словам, совместный проект изучения Венеры предполагает создание российской стороной посадочной станции — она сейчас называется "Венера-Д", где "Д" означает "долгоживущая". Со стороны США миссия должна быть дополнена различными исследованиями и, возможно, малым космическим аппаратом, передает ТАСС.
По словам Льва Зеленого, было решено поддерживать эту работу в течение пяти лет, начиная с 2014 года. Это время уже почти прошло, и ученые находятся на развилке: продолжать работу, либо прекратить миссию на "бумажной" стадии. Критическая точка должна наступить весной, отметил ученый, так что встреча Рогозина с Брайденстайном была для миссии на Венеру очень важна.
При этом в самом Роскосмосе считают странным, что НАСА общается с госкорпорацией не напрямую, а через СМИ, и по-прежнему ждут от американских коллег разъяснений по установленным партнерским каналам или же через представителей НАСА в России. Об этом заявил официальный представитель госкорпорации Владимир Устименко.
"Более того, мы считаем, что директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн мог связаться с главой Роскосмоса лично с учетом тех заявлений, которые звучали в октябре в ходе его визита в Москву", — сказал он.
Поездка Рогозина в США планировалась не только в качества главы "Роскосмоса", но и в качестве специального представителя президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Соответствующее назначение состоялось 6 декабря 2018 года. С 2014 года Рогозин находится под личными санкциями США и ЕС.
Визиту главы Роскосмоса в США помешало сформировавшееся в Америке антироссийское лобби, рассказал РИА Новости президент института национальной стратегии Михаил Ремизов. По его мнению, происходящее подтверждает: двухсторонние отношения все меньше зависят от персонального фактора.
Изначально настроенные на сотрудничество с Россией президент Дональд Трамп и глава НАСА Джим Брайденстайн, по словам Ремизова, не могут реализовать свои намерения из-за политических препятствий, носящих конъюнктурный характер. По мнению эксперта, это устойчивое антироссийское лобби, сформировавшееся в американской политике, блокирует взаимодействие в стратегически значимых сферах.
Данный же конкретный шаг США, считает Ремизов, требует от России пересмотра национальной стратегии космической деятельности. Сотрудничество с США, по его мнению, возможно и в дальнейшем, но не в форме кооперации, как в случае с Международной космической станцией: в будущем останутся лишь такие формы сотрудничества, как обмен научной информацией, поставка комплектующих, покупка услуг.
Причиной отмены визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США стала позиция многих американских сенаторов, рассказал ранее в интервью The Washington Post глава НАСА Джим Брайденстайн. По его словам, в НАСА "слышали от многочисленных сенаторов", что приглашение Рогозина в США, для которого пришлось было временно снимать с главы Роскосмоса личные санкции, — плохая идея. Желая соблюсти интересы сенаторов, Брайденстайн, по его словам, и отозвал приглашение.
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