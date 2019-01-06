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Франция. Протесты "желтых жилетов" 19 минут назад

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6 января 201915:33

Желтые жилеты и шары: сотни женщин вышли на акцию в Париже

EPA

На площади Бастилии в Париже несколько сотен женщин в желтых жилетах собрались на акцию протеста. Держа в руках желтые шары, участницы акции исполнили "Марсельезу" на ступенях Оперы Бастилии, после чего направились на площадь Республики.

Участницы подчеркивают, что это не феминистское движение, передает ТАСС. Суть акции — донести идеи протеста в более культурной манере, поскольку движение "желтых жилетов" уже у многих ассоциируется с насилием, в том числе с актами вандализма, когда, например, был нанесен ущерб памятникам архитектуры.

Одетые в желтые жилеты женщины также вышли на улицы города Монсо-ле-Мин (департамент Сона и Луара на востоке Франции).

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. Манифестанты также упрекают власти в неэффективном управлении страной. Движение постепенно радикализируется, демонстранты нередко вступают в стыки с полицией, поджигают машины.

 

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