Дачников обязали сообщать властям о перестройках

Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан. Нарушения грозят проблемами при регистрации прав собственности, пишет РГ со ссылкой на Росреестр.

Уведомления от дачников должны быть рассмотрены в течение семи рабочих дней. Если скрыть от властей перестройку, возведенные или реконструированные объекты могут признать самостроем.