Соратники Порошенко по-бандеровски отметили вручение томоса в стамбульском храме

Сразу после церемонии вручения томоса об автокефалиии так называемой Православной церкви Украины, которая прошла в соборе святого Георгия в Стамбуле 6 января, члены делегации украинского президента Петра Порошенко обменялись бандеровским приветствием.

Так, кто-то из членов делегации прямо в храме выкрикнул: "Слава Украине!", на что несколько человек ответили: "Героям слава!", сообщает ТАСС.

Сам Порошенко после получения томоса выступил с обращением, в котором заявил, что это событие является еще одним актом провозглашения независимости Украины. Томос, по его мнению, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан. Особенно это касается тех людей, "которые находились вне общения с вселенским православием и которых несправедливо клеймили неканоничностью", подчеркнул украинский лидер.

"Я, как президент, гарантирую от имени государства, что Украина будет уважать религиозный выбор и свободу вероисповедания каждого гражданина", — заявил Порошенко, слова которого цитирует РИА Новости.

Он указал, что вручение томоса "новой церкви" стоит в одном ряду с Крещением Руси и провозглашением независимости Украины.

Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года был принят в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. Закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии бандеровского приветствия, президент Порошенко подписал 11 октября 2018 года.

В российском МИД, комментируя приданию таким приветствиям официального статуса, указали, что это является "героизацией нацизма и стопроцентной калькой известного национал-социалистического приветствия".

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя подписание томоса об автокефалии для "новой церкви" Украины, заявил, что это просто плод чьих-то личных и политических амбиций, бумага без канонической силы. Со своей стороны, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Александр Волков отметил, что патриарх Варфоломей "окончательно оторвал себя от мирового православия" и "подписал духовную капитуляцию". А митрополит Волоколамский Иларион с сожалением констатировал, что 2018 год сопоставим с 1054-м, когда произошел Великий раскол Церкви на православную и католическую.