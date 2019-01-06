Теннисист Даниил Медведев уступил в финале турнира в Брисбене

В австралийском Брисбене завершился теннисный турнир с призовым фондом в 525 тысяч долларов. В финале российский теннисист Даниил Медведев проиграл японцу Кею Нисикори.

Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. Японец победил в трех партиях 6:4, 3:6, 6:2. Этот титул стал 12 в карьере Нисикори.

Кей Нисикори прервал серию из восьми проигранных подряд финалов. В это число вошел и решающий матч прошлогоднего турнира в Токио, в котором японец уступил Даниилу.