Сербия знает, что Россия не бросит ее в беде, в отличие от Британии и США

Глава сербского МИД заявил Ивица Дачич, что при любых возможных проблемах он может рассчитывать в первую очередь на помощь России. Подтверждением этому политик считает визит Владимира Путина в Белград, который запланирован на 17 января​​​, сообщает РИА Новости.

По словам Дачича, приезд главы РФ – сам по себе важный сигнал, так как ходят слухи о том, что Россия не поддерживает то, что Сербия делает и предлагает по вопросу Косово.

Глава сербского МИД добавил, что последние семь лет власти Сербии держат руководство России в курсе косовского урегулирования.

Дачич уверен, что Россия поддержит любое решение, которое примет официальный Белград.

"Хотел бы я позвать и госсекретаря США Майка Помпео, и британского министра иностранных дел, но не уверен, что они ответят на звонок. И особенно не уверен, что помогут", — отметил Дачич.

В 1999 году конфликт албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и сербских военных привел к бомбардировкам Югославии силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран и ряд других государств.

Под давлением Брюсселя руководство Сербии было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.