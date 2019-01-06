Пиратский захват: местонахождение россиян неизвестно

Пираты, похитившие шестерых российских моряков с контейнеровоза MSC Mandy у берегов Бенина, пока не выходили на связь, местонахождение захваченных российских моряков до сих пор неизвестно. Об этом представители компании-судовладельца рассказали сотрудникам посольства России в Бенине и Того.

Нападение на контейнеровоз, который ходит под флагом Панамы, произошло в ночь на 2 января, пираты, вооруженные автоматами и мачете, покидая корабль, забрали с собой капитана судна, его старшего и третьего помощников, боцмана, сварщика и повара. После нападения пираты ушли в территориальные воды Нигерии.

Вечером 5 января контейнеровоз MSC Mandy прибыл из Нигерии в порт Котону. На борт судна поднялись новые члены экипажа, включая капитана корабля, взамен захваченных в заложники. Также прибыли представители полиции, следственных органов и портовых властей Бенина для проведения необходимых следственных действий. На борту присутствовали и представители компании-судовладельца.

Сотрудникам посольства России в Бенине и Того удалось добиться разрешения на посещение судна и встречу с членами экипажа, сообщается на странице дипмиссии в "Фейсбуке". Дипломаты побеседовали с командой и выяснили некоторые подробности происшествия: нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от восьми до 10 человек, все они говорили на английском языке. Установлено также, что раненых и больных среди членов команды нет.

Моряки сообщили, что поддерживают связь со своими родными и близкими по мобильным телефонам и через Интернет, и намерены оставаться на судне вплоть до прибытия в порт назначения в России. Утром 6 января контейнеровоз MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.