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Взрыв газа в Магнитогорске 36 минут назад

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6 января 201916:48

Пострадавшим при взрыве в Магнитогорске досрочно выплатили пенсии

Пенсионерам из шестого-восьмого подъездов пострадавшего дома в Магнитогорске досрочно выплатили полагающиеся им пенсии. Деньги получили 65 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства труда и социальной защиты России.

Пенсионный фонд России выявил двух нетрудоспособных членов семей погибших граждан. Им назначены пенсии по потере кормильца. Кроме того, ПФР выдано 62 дубликата СНИЛС и 21 справка о размере пенсии.

Фонд социального страхования России до 10 января проведет выплаты за январь по потере кормильца в результате несчастного случая на производстве и профессиональных заболеваний. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области подготовило для восьми инвалидов копии выписок из индивидуальных программ реабилитации, а также копии справок об инвалидности.

Региональные власти также подготовили документы для выплат пострадавшим и семьям погибших при обрушении подъезда в Магнитогорске. Распоряжением правительства РФ от 5 января из резервного фонда кабинета министров выделяются 65 миллионов рублей.

Для оказания социальной помощи жителям Магнитогорска в городе сейчас работает оперативная группа Минтруда.

В результате взрыва газа в жилом доме Магнитогорска 31 декабря погибли 39 человек.

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