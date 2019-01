Десантный корабль Fort McHenry ВМС США отправился в Черное море

В акваторию Черного моря направляется американский десантный корабль-док "Форт МакГенри" (USS Fort McHenry), сообщило командование 6-го оперативного флота Военно-морских сил США. Сейчас этот боевой корабль проходит Черноморские проливы.

По словам командующей 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирала Лайзы Франчетти, отправка "Форта МакГенри" в Черное море подтверждает решимость США обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет прочные отношения Америки с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Также такие "рутинные операции в Черном море" демонстрируют гибкость и возможности сил 6-го флота США, добавила она.

Корабль с примерно 500 американскими морпехами на борту снабжен доковой камерой для пяти транспортных катеров на воздушной подушке — они предназначены для высадки морской пехоты и боевой техники. Водоизмещение "Форта МакГенри" — 16,1 тысячи тонн, а длина корабля — 190 метров. Он оснащен зенитной артиллерией и ракетным оружием.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток, напоминает "Интерфакс". После начала кризиса на востоке Украины корабли ВМС США и других стран НАТО регулярно наведываются в Черное море.

"Форт МакГенри" осуществляет переход через пролив Дарданеллы в Черное море в составе элементов 22-й морской экспедиционной группы, сообщила в "Твиттере" пресс-служба 6-го флота США.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1