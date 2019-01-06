Вице-мэр Сочи ушла по собственному

Вице-мэр Сочи Ирина Романец ушла с поста по собственному желанию, в этой должности она проработала 10 лет — с октября 2008 года. В администрации курировали сферы образования, здравоохранения, культуры, семьи и детства, а также социальной и молодежной политики.

"Мы подтверждаем, что Ирина Романец в последних числах декабря написала заявление об уходе с должности вице-мэра по собственному желанию. Ее отставка принята", — сказали ТАСС в пресс-службе администрации Сочи.

В 2018 году администрация Сочи претерпела ряд кадровых изменений. Частично это произошло в рамках борьбы с коррупцией.

В администрации предусмотрено десять заместителей главы города. Ранее ушли в отставку Эдуард Волков и за несколько дней до задержания Юрий Паламарчук. Сергей Юрин, Мугдин Чермит и Иван Бомбергер находятся под следствием, но от занимаемых должностей пока не освобождены.

Некоторых чиновников подозревают в строительных махинациях. В частности, Ивана Бомбергера — в превышении должностных полномочий и выдаче незаконных разрешений на строительство многоквартирного жилого комплекса.