Константинополь выдал Украине томос новейшего образца

Патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Накануне, в субботу, 5 января документ подписали глава Константинопольской православной церкви и восемь митрополитов.

Тем же вечером стало известно его содержание: текст на трех страницах обнародовал в своем твиттере посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Выдержки из документа. "Этим томосом мы признаем и провозглашаем восстановленную в пределах территории Украины автокефальную церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые Православные Церкви признавать ее как сестру и упоминать под именем Святая Церковь Украины".

Далее в Томосе говорится, что "духовная дочь", имея кафедру в Киеве, "не может назначать епископов или основывать приходы за пределами государства". Что "для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделов в Поместных Церквах единомышленно определяем и провозглашаем, чтобы вся Православная Церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе со священными митрополиями, архиепископиями, еписокопиями, монастырями, приходами.., существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся". А все приходы "подчиняются, согласно порядку, Вселенскому Престолу, имеющему полномочия в Диаспоре, так как юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства"

Надо признать, что с точки зрения церковной дипломатии томос составлен не только безупречно грамотно, но и столь же непонятно. В первую очередь потому, что смысл любых текстов, где использована узко-профессиональная религиозная лексика благодаря паре-тройке будто бы знакомых, но на самом деле неясных слов мгновенно ускользает от светского читателя. А сочленение их с шедеврами греческой дипломатической лексики и вовсе нуждается в переводе и объяснениях.

Итак, если перевести смыслы, заложенные в данный томос, получается, что автокефальная церковь Украины признает своей главой Константинополь, а потому все епархии и приходы в других странах (в частности, УПЦ КП и УАПЦ с этого момента также подчиняются Константинополю). А, поскольку ПЦУ отныне существует только в границах государства Украина, все приходы Киевского патриархата во всех остальных странах переходят под управление Константинополя без всяких оговорок и исключений. Это утверждение кажется противоречащим самому себе: сложно представить себе сочетание автокефалии, то есть самостоятельности для поместной церкви, административно полностью независимой от других православных поместных церквей с управлением ею из другой страны и Церкви. Даже если эта Церковь именуется Вселенской.

Стоит также отметить, что должность главы новообразованной Церкви называется "Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины". И что добавлять к титулу новые определения без разрешения Константинопольского Патриархата категорически запрещено (как известно, последний глава Украинской православной церкви Украинского Патриархата использовал титул Святейший и Блаженнейший Филарет, Архиепископ и Митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, Патриарх Всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской лавр Священноархимандрит).

Новой Церкви необходимо будет постоянно руководствоваться знанием, что отныне Константинополь является для нее высшей инстанцией в разрешении внутренних споров и конфликтов. Больше того, все вопросы канонического и догматического характера будут рассматриваться не главой Православной церкви Украины, а Константинопольским патриархатом.

Как и должно быть в отношениях матери и дочери — заботу обо всех проблемах ребенка мать берет на себя.

Но тогда, оказывается, выданный Украинской православной церкви томос на самом деле — разрешение на существование в составе Константинопольского Патриархата на правах самоуправляемой церкви, но никак не право быть самостоятельным патриархатом. Что было смутно обещано греками и активно ожидалось Украиной с сентября. Получилось иначе.

Надо сказать, что похожий томос с ограниченным суверенитетом имеет Православная Церковь Чешских земель и Словаки (ПЦЧзС). Но есть существенное отличие: в случае Украины особо подчеркивается ставропигия монастырей, то есть независимость их от местной епархиальной власти и подчинение только патриарху или синоду (в данном случае, Константинопольским) и запрет на заграничные приходы за рубежом. Что, безусловно, было немыслимо для автокефальных церквей, получивших томосы в XX веке.

По мнению сотрудника секретариата Синодальной библейско-богословской комиссии Андрея Шишкова, о чем он написал в ходе дискуссии на Facebook, "это совершенно новая форма церковной организации. Она не автокефальная в том понимании, которое доминировало в ХХ веке, но и не автономная как Эстонская или Финская церкви, потому что архиереи ПЦУ не являются членами архиерейского собора КП. Поскольку кафедральные архиереи пожизненно назначаются на свои кафедры, то управлять ими из Киева будет практически невозможно, ведь они всегда могут подать апелляцию в Константинополь. В итоге центр принятия решений смещается туда. Составить управленческий блок тоже будет тяжело, потому что ротация Синода не предполагает иных постоянных членов, кроме Киевского митрополита".

И еще на один момент обратил внимание Андрей Шишаков. Оказывается, призыв Константинополя, чтобы все "мировые Православные Церкви признавали ее как сестру", никак не случайная формальность: в случае, если автокефалия ПЦУ "не будет признана кем-то еще помимо РПЦ, ее представители не смогут участвовать в межправославных совещаниях". Что, безусловно, важно для любой Православной Церкви, в идеале стремящейся к единству с остальными "сестрами".

Из сиюминутных задач Православной церкви Украины придется решить, как мирно жить, сообразуясь со словами патриарха Варфоломея, что "Константинопольский патриархат предоставляя автокефалию, принял к себе миллионы верующих Украины как настоящая церковь-мать в отличие от их "мачехи".

Сделать это будет не так просто: на сегодняшний день вернуться к любящей матери выразили желание немногие. Не говоря уж о клириках и иерархах, громко заявивших о своей верности Московскому патриархату, что вызывает уважение у одних наблюдателей и раздраженное непонимание у тех, кому не до конца ясно, отчего те не только не постарались поскорее перейти в ПЦУ, получив за это иммунитет и лакомые должности, но, напротив, всячески противятся возможности перехода.

Противятся настолько, что 4 января около 400 человек из духовенства УПЦ МП прошли крестным ходом по городу с плакатами "Прекратите гонения на каноническую церковь" и "Нарушаются конституционные права христиан УПЦ". Возглавили крестный ход три митрополита: Винницкий и Барский Варсонофий, Тульчинский и Брацлавский Ионофан и Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит.

Неожиданные получились "дочки-матери".