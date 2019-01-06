Российские хирурги спасли ногу раненому сирийскому мальчику

Российские врачи сделали несколько сложных операций 10-летнему сирийскому мальчику по имени Ахмат, которые помогли сохранить ему единственную ногу. Врачебная помощь была оказана также его маме, перенесшей пневмонию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Мальчик лишился одной ноги и получил тяжелые ранения другой после взрыва снаряда. Начались осложнения, и возник риск ампутации. После этого мальчика решили отправить в Москву для оказания квалифицированной хирургической помощи. Самолет с ребенком приземлился в российской столице 12 декабря прошлого года. Ахмат проходил лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

После Нового года военные Росгвардии навестили мальчика и его маму в больнице. Представители ведомства поздравили подопечных, пожелали им скорейшего выздоровления и вручили подарки.