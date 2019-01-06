Сергей Устюгов занял второе место в общем зачете "Тур де Ски"

Завершилась лыжная многодневка "Тур де Ски". Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в общем зачете.

Победителем многодневки стал норвежец Йоханнес Клеба. На втором месте Сергей Устюгов. Замкнул тройку призеров еще один норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Александр Большунов занял четвертое место.

В последнем старте "Тур де Ски" — гонке преследования на 9 километров первым финишировал Клебо со временем 32 минуты 51,3 секунды. Устюгов уступил победителю 16,7 секунды. Сергей в третий раз стал призером многодневки.