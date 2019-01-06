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6 января 201917:33

Домушники дали настоящий бой жильцам киевской многоэтажки

YouTube/Vitalii Lysenko

В ожесточенное противостояние превратилась попытка жильцов киевской новостройки задержать предполагаемых воров. Камеры наблюдения зафиксировали схватку в последний день ушедшего года.

 

Описанные события произошли около пяти часов утра 31 декабря в ЖК "Комфорт Таун" на Регенераторной улице. В подъезде был замечен мужчина, который появлялся и в соседних домах, после чего там пропадали вещи. Один из местных жителей отправился поговорить с подозрительным человеком и в его же присутствии вызвал охрану и полицию, дабы те установили личность незнакомца. Последний не спасовал, сам набрал какой-то номер и на иностранном языке вызвал подкрепление.

"Далее события развивались стремительно: судя по всему, он был одним из нескольких наблюдателей, стоящих "на шухере", и вскоре ему на помощь поспешил его подельник, не стесняющийся без разговоров пускать в ход газовый баллончик", — отметил автор ролика.

На кадрах видно, что дежурившего между пятым и шестым этажами злоумышленника удалось быстро скрутить, хотя он и пытался пырнуть противника ножом, а вот его подельник оказался более вертким: он в буквальном смысле слова залил газом лицо наступавшего мужчины, после чего отступил, но вернулся и снова атаковал "неприятеля". В конце концов его выставили наружу и заперли входную дверь, но проявил завидное упорство и продолжал осаду. Скрылся подозреваемый только при появлении патрульной машины.

Негодование местных жителей вызвало то обстоятельство, что охранник комплекса не то что не принимал никакого участия в поимке подозреваемых, а даже пытался им помочь. Более того, спустя несколько дней после задержания все ту же пару злоумышленников видели в соседней многоэтажке — после допроса стоявшего "на шухере" мужчину отпустили, и он взялся за старое.

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