Домушники дали настоящий бой жильцам киевской многоэтажки

В ожесточенное противостояние превратилась попытка жильцов киевской новостройки задержать предполагаемых воров. Камеры наблюдения зафиксировали схватку в последний день ушедшего года.

Описанные события произошли около пяти часов утра 31 декабря в ЖК "Комфорт Таун" на Регенераторной улице. В подъезде был замечен мужчина, который появлялся и в соседних домах, после чего там пропадали вещи. Один из местных жителей отправился поговорить с подозрительным человеком и в его же присутствии вызвал охрану и полицию, дабы те установили личность незнакомца. Последний не спасовал, сам набрал какой-то номер и на иностранном языке вызвал подкрепление.

"Далее события развивались стремительно: судя по всему, он был одним из нескольких наблюдателей, стоящих "на шухере", и вскоре ему на помощь поспешил его подельник, не стесняющийся без разговоров пускать в ход газовый баллончик", — отметил автор ролика.

На кадрах видно, что дежурившего между пятым и шестым этажами злоумышленника удалось быстро скрутить, хотя он и пытался пырнуть противника ножом, а вот его подельник оказался более вертким: он в буквальном смысле слова залил газом лицо наступавшего мужчины, после чего отступил, но вернулся и снова атаковал "неприятеля". В конце концов его выставили наружу и заперли входную дверь, но проявил завидное упорство и продолжал осаду. Скрылся подозреваемый только при появлении патрульной машины.

Негодование местных жителей вызвало то обстоятельство, что охранник комплекса не то что не принимал никакого участия в поимке подозреваемых, а даже пытался им помочь. Более того, спустя несколько дней после задержания все ту же пару злоумышленников видели в соседней многоэтажке — после допроса стоявшего "на шухере" мужчину отпустили, и он взялся за старое.