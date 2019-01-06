Чувашский ревнивец по ошибке застрелил водителя скорой

Водитель скорой помощи стал случайной жертвой мстительного жителя поселка Первомайский Алатырского района Чувашии. Последний приревновал свою сожительницу к фельдшеру скорой помощи и, зарядив картечью охотничье ружье, вечером 4 января отправился к медицинскому учреждению выяснять отношения.

Ревнивец постучал в дверь и стал дожидаться своего предполагаемого обидчика, однако на стук вышел не фельдшер, а водитель. То ли из-за расстроенных чувств, то ли из-за плохого освещения селянин не заметил, что это совсем другой человек и выстрелил в мужчину. От полученных ранений водитель скорой помощи скончался.

Односельчане задержали стрелявшего, отобрали у него ружье и вызвали полицию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", подозреваемый заключен под стражу, ему предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.