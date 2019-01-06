КХЛ. "Автомобилист" выиграл у "Трактора" в Челябинске

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился в Челябинске, где "Трактор" принимал "Автомобилист" из Екатеринбурга. Гости одержали победу с результатом 2:0.

Первую шайбу зрители увидели только на 34 минуте. Денис Казионов после передачи Александра Кучерявенко вывел "Автомобилист" вперед. Попытки "Трактора" отыграться успеха не имели. В конце третьего периода хозяева сняли вратаря, но в итоге получили вторую шайбу. Гол на счету Ильи Крикунова.

После этой победы с результатом 2:0 "Автомобилист" набрал 75 оков и уверенно лидирует в Восточной конференции. У "Трактора" 43 очка и воьмая позиция.