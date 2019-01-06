Путин проведал детей в питерском хосписе

В канун Рождества Владимир Путин проведал пациентов детского хосписа, находящегося в Невском районе Северной столицы, передает ТАСС.

Как отмечает Лайф.Ru, президент принес детям сладости и "дал пять".

Негосударственный "Детский хоспис", в котором помогают детям от трех месяцев до 18 лет, был открыт в 2006 году. На учете в нем состоят более 250 детей, 23 из которых круглосуточно находятся в стационаре. В 2010-м в Питере был открыт еще один, уже государственный.