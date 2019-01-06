Клаус: если бы не Россия, Украина могла бы "взорваться"

Украина является главным источником, который может повлиять на ухудшение международной ситуации, убежден бывший президент Чехии Вацлав Клаус. По его мнению, Украину подстрекают политические элиты Запада, чтобы "как можно больше провоцировать Россию". Однако РФ на провокации киевских властей не поддается.

"Это счастье. Этот котел (Украина) мог бы (иначе) взорваться", — приводит слова Клауса ТАСС.

77-летний Вацлав Клаус также не исключил, что вновь примет участие в выборах главы государства, которые намечены на 2023 год. "Такая возможность существует", — сказал он.

Вместе с тем Клаус заявил, что более приемлемой кандидатурой на высший государственный пост в Чехии мог бы стать его 49-летний сын Вацлав Клаус-младший. Сейчас он депутат чешского парламента и активист основанной им Гражданской демократической партии.

Вацлав Клаус занимал пост президента Чехии с 2003-го по 2013 год. В июне прошлого года он выступил с критикой действий руководства Евросоюза, указав, что эта организация является "смирительной рубашкой" для европейцев, а также призвал вернуть Россию в "большую восьмерку".