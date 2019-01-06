Трамп рассказал журналистам о шатдауне, Уилане, Сирии и переговорах с Китаем и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что шатдаун может закончиться "хоть завтра", однако при этом он не настроен делать уступки демократам в вопросе строительства "мексиканской стены".

В конце года ряд федеральных структур США приостановили работу из-за отсутствия бюджета. Яблоком раздора между Трампом и демократами в Конгрессе стало дополнительное финансирование пограничной безопасности. Демократы отказываются согласовать этот вопрос, считая, что выделение средств на стену не решит проблем, связанных с незаконной миграцией.

"Это очень важная борьба, которую нужно выиграть", — приводят слова Трампа РИА Новости.

Трамп также коснулся задержания в России американца Пола Уилана. В частности, он сообщил, что американские власти изучают этот вопрос, передает ТАСС.

Пол Уилан был задержан в России по подозрению в шпионаже. Позже выяснилось, что кроме американского, у него есть гражданство еще трех стран.

Общаясь с журналистами, Трамп вновь отказался сообщить сроки вывода американских войск из Сирии. "Я никогда не говорил, что это будет сделано так уж быстро", — сказал президент США и отметил, что американское присутствие в этой стране имело огромный эффект.

Трамп сообщил о продолжении переговоров по поводу второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, сейчас обсуждается место встречи, которую желают провести обе стороны.

Американский лидер положительно оценил торговые переговоры с Китаем. Он считает, что КНР настроена договариваться, поскольку ее экономика испытывает трудности.