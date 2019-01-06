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Новый год и Рождество 1 час назад
В ожидании чуда Рождества
Рождество Христово — тот день, когда около двух тысяч лет назад родился мальчик по имени Иисус. Его появления на свет ждали и боялись. Поговаривали, что он может стать Спасителем целого мира. Что, надо сказать, спустя некоторое время Иисус докажет своей жизнью, смертью и Воскресением. Но это потом, в сейчас он вот-вот родится. Хотя, будем честными, значительная часть христиан уже отметила Рождество Христово с 24-го на 25-е декабря, согласно календарю, которого придерживается их Церковь. Но для нескольких поместных Церквей, в частности, Русской православной, Рождество наступает в ночь с 6-го на 7-е января.
Рождества ждут почти все, не только христиане. Для верящих, что Иисус стал их Спасителем, праздник важен в первую очередь тем, что означает рождение Бога в человеческом детеныше. Для остальных этот день замечателен своей красотой, радостью, весельем, большим количеством подарков. Всей той атрибутикой, что обычно сопровождает появление на свет нового младенца.
Но есть существенное отличие. Не знаю отчего, но каждый год ожидание дня Рождества сопровождается чудесами. Не у всех, конечно. Только у верящих в это самое чудо.
Скажем, 2 января на месте Рождества Иисуса Христа в Вифлееме была отслужена "русская" литургия. Это стало возможным благодаря благословению (разрешению) Патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила III. Кто-то скажет: что за чудо, если официально разрешено, а по мне любая возможность служить в пещере, где родился Христос — великое чудо. Особенно в предрождественские дни.
Еще одно чудо произошло в Париже накануне "первого" Рождества. Впервые с 1939-го года в столице Франции была восстановлена средневековая традиция рождественской мистерии "живые ясли". 79 лет в городе шли только кукольные спектакли. Но в этом году участников тех необыкновенных событий снова сыграли люди (и звери, конечно). Среди актеров были христиане, неверующий и мусульмане.
И снова циник может возразить, что показу мистерии предшествовали переговоры с мэром и долгие репетиции. Можно ли в таком случае говорить о чуде? Раз разрешили и показали — конечно! Настоящее чудо!
А еще в Америке у меня живет подруга. Она еврейка не только по национальности, но и по вероисповеданию. И последние пару лет накануне христианского праздника Рождества подруга приходит в сильнейшее негодование от того, что Рождество в этой стране находится практически под запретом. И в этом году она сделала все, чтобы в школе, где учатся ее дети, состоялся не новогодний праздник, а рождественская елка. А потом пришла в класс с историями о традициях Рождества в разных странах и рассказала детям разных религий о настоящем Святом Николае. На этом чудеса (а это именно они) не кончились, потому что подруга пригласила к себе в гости несколько католичек, выходцев из разных стран, с которыми познакомилась во время раздачи еды малоимущим, и устроила для всех настоящий чудесный рождественский праздник. Для меня ее история — подтверждение веры Иосифа Бродского, что "В Рождество все немного волхвы". Помните?
"Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства —
основной механизм Рождества".
Мне, кстати, чудо тоже перепало. Личное. В тот момент, когда я его не ждала и не просила. Или ждала, но не такого. Не его. Потому что я заблудилась в центре Вены. Города, где была столько раз, что ориентируюсь даже на его некоторых окраинах.
Почему? Ну почему я пошла именно в этот проулок? Как же я себя не любила в этот момент. Ноги давно промокли и налились чугуном, идти до дома было еще очень прилично, но от той готической церкви, что виднелась в темноте, я помнила, где выход. Мгновение. Поворот не туда. И — тупик вместо того, чтобы срезать. Это означало, что придется возвращаться. Всего сотни две-три, но лишних метров. Кажется мой путь сегодня никогда не кончится...
Навстречу шел он. По его походке, по тому, как оглядывал дома в поисках номеров, я сразу догадалась, что он тоже свернул в тупик по несчастливой случайности. Он, конечно, обратился ко мне. К кому же еще, если кругом никого. На счастье слова "Не понимаю ваш вопрос" я в состоянии озвучить на английском и на немецком.
- Русская?
А это забавно. Обычно в Вене меня никто за русскую не принимает. Интересно, как он догадался?
- Я католический священник, иду на концерт русского пианиста.
Что он священник, мог бы и не подсказывать. Видно сразу. По крайней мере мне — видно. Хуже всего, что в тот же миг, как он еще забрезжил в проулке, я почувствовала эту проклятущую ответственность за стариков. И уже не имела права его бросить. Вот ноги свои я бы с удовольствием бросила прямо тут.
Мы пошли обратно. На широкой, рождественско-украшенной улице нашла ему местную. Концерт, как оказалось, совсем рядом.
- Оставайтесь.
Останусь, пожалуй. Отдохну в тепле. Да еще и в зале барокко.
Русский пианист оказался струнным квартетом.
В ожидании я забилась в угол. Он сначала сел на первый ряд, потом вернулся ко мне.
Конечно, он бывал в России. И любит ее. А его сын и вовсе совершил путешествие на мотоцикле через Россию в Китай из Франции.
- Grand voyage! — машинально произнесла я. И вдруг очнулась:
- Какой сын у католического священника?
- Вы говорите по французски?
Мы произнесли наши реплики одновременно. Дальше он рассказывал на французском, что значительно облегчило общение. Оказалось, что он инженер, женился на француженке, потом развелись. Но с сыном дружит. С женой, впрочем, тоже.
- Я в 45 только крестился. Поверил в Бога и понял, что не могу иначе. Потом стал монахом, священником. Служу в Кремце.
- Я там была вчера.
- Приезжайте еще, я вам все покажу. У меня послушание — принимать гостей. А еще опекать заключенных в тюрьме. У нас огромная тюрьма на 800 человек. И еще одна недалеко. Там 400 заключенных. Много иностранцев. Я хожу ко всем, кто хочет поговорить. Приезжайте!
Он дал свою визитку. Мы замолчали, ожидая концерт, который, к слову, оказался очень неплохим.
Когда я вышла, город переливался, бурлил красками, звуками — ожиданием рождественского чуда. Но это не трогало, не волновало. Мое личное чудо нашло меня. Настигло.
Я будто перенеслась в храм, где служили второго января "русскую" литургию. На месте той пещеры, куда две тысячи лет назад, прячась от холода забилась Мать еще нерожденного Младенца. И ноги ее наверняка были налиты чугуном от долгой дороги, о чем американским школьникам рассказывала моя подруга.
И последнее. Но уже не мое. Это пожелание нам всем чуда от Бориса Гребенщикова: "В Рождество мы оглядываемся вокруг и думаем: "В этот чудесный день могу ли я сделать чью-либо жизнь лучше хотя бы на миг?"
Замечательный Чарлз Буковски сказал: "Чтобы начать спасать мир, нужно спасать каждого человека по отдельности. Спасать всех – это романтизм или политика".
Вот это и есть главное рождественское послание: попробуйте перейти от теории к практике; перестаньте на мгновение думать об абстрактном благе и помогите тем, кому можете, материально, духовно, добрым словом. Или хотя бы просто улыбнитесь.
С наступающим Рождеством!"
С Рождеством Христовым!
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