США подтвердили ликвидацию аль-Бадави

Президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" подтвердил ликвидацию Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави. Его разыскивали за подрыв эсминца USS Cole в 2000-м, за информацию о боевике предлагали пять миллионов долларов.

Как сообщили американские СМИ, аль-Бадави был убит в результате авиаудара в Йемене.

Американский лидер пообещал и дальше бороться с "Аль-Каидой" (запрещена в России) и другими террористическими группировками.