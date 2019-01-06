Израильская авиация нанесла удары по объектам палестинского сопротивления

Авиация Армии обороны Израиля в воскресенье, 6 января, нанесла серию ударов по объектам на юге и в центральной части сектора Газа. О жертвах или пострадавших пока ничего не известно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ, целью одной из атак было расположение группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор движения ХАМАС). Вертолет выпустил две ракеты по наблюдательному пункту палестинского сопротивления.

Подразделения израильской армии на границе с сектором Газа приведены в состояние повышенной готовности — имеются данные о возможном проникновении из анклава.

В минувшую пятницу, 4 января, на границе с сектором Газа возникли массовые беспорядки, в которых приняли участие порядка 10 тысяч палестинцев. Демонстранты метали бутылки с зажигательной смесью и камни, поджигали покрышки, зафиксированы попытки прорыва заграждений. Израильские армейские вынуждены были использовать средства для разгона толпы. Никто из военных не пострадал.