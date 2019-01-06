Раскольники получили томос под националистические лозунги

Власти Украины сегодня всеми силами пытались заменить Рождество собственным праздником. В Стамбуле раскольники при поддержке президента Порошенко наконец получили так называемый томос об автокефалии, полностью подчиняющий новую религиозную организацию Константинопольскому патриархату. Состав и формат церемонии выглядел крайне странно. Причем, во время мероприятия случилось то, что почти всегда происходит в присутствии Петра Порошенко. Люди начали терять сознание, в том числе люди в рясах.

Приветствие националистов в соборе Святого Георгия теперь будет звучать регулярно: патриарх Варфоломей окончательно возглавил украинский раскол.

"Что касается нас, из этого почтенного православного центра мы с нежностью последуем вашим шагам и всегда протянем руку поддержки, когда вы этого пожелаете", — говорит патриарх Константинопольский Варфоломей.

Провозгласив раскольников автокефальной церковью, Варфоломей отнял у них зарубежные приходы, обязал согласовывать решения по важным богословским вопросам, взял на себя роль верховного судьи даже по внутренним спорам, а также закрепил право Стамбула быть поставщиком святого миро для богослужений. Поклонники томоса не скрывают: главное — откреститься от Москвы, и ради этого можно связаться с кем угодно.

"Давайте вернемся на тысячу лет назад и посмотрим. Или больше, чем на тысячу лет назад", — призывает ректор Белоцерковского национального аграрного университета Анатолий Даниленко.

- Но сегодня там при входе флаг с полумесяцем и звездой!

- Не-не, вы меня к этому не подводите.

Подписание томоса и его передача в общей сложности заняли одну минуту. Но информационный повод растянули на два дня.

Причём второй день дался украинской делегации с трудом. Дожидаясь вручения патриаршей грамоты, Петр Порошенко откровенно скучал, регулярно поглядывая то в смартфон, то на часы, жадно пил воду. Виктор Ющенко то и дело зевал, министры, не смущаясь, дремали. А один из раскольничьих служителей и вовсе чуть не упал в обморок. Впрочем, рядом с Порошенко это не редкость.

Главный же раскольник Украины Сергей Думенко осмелился молвить слово лишь в протокольной части собрания, вознося хвалу тому, кто нуждался в томосе больше всех.

- При поддержке украинского государства и нашего президента разделения устранены, а единство восстановлено.

Порошенко, в свою очередь, снова использовал храм для пламенной предвыборной речи в духе своего слогана — "Армия, язык, вера".

Томос — это еще один акт провозглашения независимости Украины. Он укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир, усилит права и свободы граждан, особенно тех, кто был вне общения со вселенским православием, кого несправедливо называли неканоническими.

"Нам не надо и 10 лет, нас признают, я думаю, раньше", — уверен экспрезидент Украины Виктор Ющенко.

На Украину Порошенко повезет лишь ничтожную копию даже пока недействительного томоса: подписи одного лишь Варфоломея, по уставу самой Стамбульской церкви, мало: рулон пергамента должны завизировать ещё члены Священного синода, а кворума в Турции сейчас нет.