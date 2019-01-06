КХЛ. "Локомотиву" хватило одной шайбы для победы над "Слованом"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги продолжился тремя встречами в Ярославле, Риге и Минске. Все встречи команд Западной конференции прошли в упорной борьбе и завершились победами с разницей в один гол.

Ярославский "Локомотив" на своем льду одержал минимальную победу над братиславским "Слованом" 1:0. За три с небольшим минуты до конца третьего периода защитник Якуб Накладал реализовал численное преимущество. Этот гол стал единственным и победным. У "Локомотива" 61 очко и четвертое место в Западной конференции. "Слован" с 12 очками занимает последнее 12 место.

В Минске "Динамо" принимало ЦСКА. Гости вели 2:0 после бросков Артема Блажиевского и Максима Шалунова, но на 55 минуте Патрик Уиркош забросил в большинстве, чем поставил победу армейцев под сомнение. Но ЦСКА удержал победный счет 2:1, набрал 78 очков и увренно лидирует на Западе. У минчан 30 очков и десятое место.

Московское "Динамо" выигрывало у рижских одноклубников 1:0 после броска Андрея Пепеляева. Но Лаурис Дарзиньш за пять минут до конца третьего периода сумел восстановить равновесие. А в дополнительное время Андрис Джериньш принес рижскому "Динамо" победу 2:1. У московских динамовцев 52 очка и 5 место. Рижане набрали 44 очка и идут девятыми.