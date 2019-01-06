Центр художественной гимнастики в "Лужниках" станет жемчужиной мирового спорта

В Москве скоро откроется новый Центр художественной гимнастики. Современный спортивный комплекс в "Лужниках" уже стал столичной достопримечательностью. Мэр города Сергей Собянин и главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова побывали на строящемся объекте и считают, что в новом центре вполне можно будет проводить и Олимпийские игры.

Золотые зеркала, прозрачная стена, изящный силуэт. Еще два года назад казавшаяся невыполнимой задумка воплощена в жизнь. Фасад крупнейшего в мире гимнастического комплекса полностью готов, а сам центр будет открыт уже в этом году.

Эта крыша в форме парящей ленты в архитектуре все равно что прыжок в три винта в гимнастике — невероятно сложный элемент. И строители справились с ним на самый высокий балл.

Но планку опускать еще рано. Работа кипит теперь внутри. И тут тоже все будет необычным. Жостовская роспись, гжель на полу, матрешки и родные русские березки на стенах! Все помещения яркие, как костюмы гимнасток, и любой шов утверждает лично Ирина Винер-Усманова. Для каждого этажа общежития разработана отдельная цветовая гамма.

Руководитель строительства Центра художественной гимнастики Максим Кузнецов показывает номер общежития, где в будущем будут жить российские спортсменки. "Они будут комфортно себя чувствовать во время тренировок и соревнований", — обещает Кузнецов.

Общежитие, залы для тренировок, медико-восстановительный центр, допинг-контроль и даже СПА — все разместится на площади в 23 тысячи квадратных метров. Теперь уже сложно поверить, что на этом месте когда-то был рынок.

"Толкучка же здесь была, был слив, а сейчас здесь красота неземная", — восхищается президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Сердце центра — главная арена для соревнований. Она рассчитана на четыре тысячи зрителей. Зал и трибуны спроектированы так, что здесь можно будет проводить любые соревнования и даже концерты. Но царствовать тут, конечно же, будет художественная гимнастика.

"Для Москвы это, конечно, ключевой объект для занятий художественной гимнастикой. У нас 80 объектов ", — отмечает мэр Москвы Сергей Собянин.

Пока еще на бетонном полу, в окружении строительных лесов, но уже отчетливо представляя полный зал и овации, воспитанницы Ирины Винер-Усмановой выполняют свои коронные взмахи и повороты. И совсем скоро им предстоит это повторить уже на чемпионате мира, который пройдет здесь.