СКА переиграл "Йокерит" благодаря дублю Прохоркина

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги завершалась в Хельсинки, где "Йокерит" принимал санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась крупной победой армейцев со счетом 4:1.

Уже в первом периоде подопечные Ильи Воробьева обеспечили себе задел для победы, когда забросили три шайбы. За СКА отличались Александр Дергачев и дважды Николай Прохоркин. "Джокеры" ответили лишь одной шайбой в исполнении Никласа Йенсена. Точку же в матче в самом начале второго игрового отрезка поставил нападающий гостей Александр Барабанов.

После матча в столице Финляндии СКА набрал 72 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. "Йокерит" же с 64 баллами располагается следом за клубом с берегов Невы.