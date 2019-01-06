У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7

У берегов Индонезии сегодня зафиксировано довольно сильное землетрясение. Его магнитуда составила — 7.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на геологическую службу США, эпицентр находился в 154 километрах к северо-западу от города Тобело, очаг залегал на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях нет.

В конце 2018 года более 400 человек стали жертвами цунами в Зондском проливе — между островами Суматра и Ява, тысячи жителей этих индонезийских островов пострадали от удара стихии. Цунами произошло 22 декабря, его причиной стало обрушение подводной части вулкана Анак-Кракатау.