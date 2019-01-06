На Эльбрусе заблудилась группа лыжников

Группа лыжников сбилась с маршрута на высоте три с половиной тысячи метров на горе Эльбрус. Спасатели выдвинулись на их поиски, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

Лыжники заблудились в районе Гара-Баши, говорят спасатели. На поиски вышли девять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.