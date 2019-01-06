Уэйн Руни арестован за пьяный дебош

Нападающий клуба MLS "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни был задержан сотрудниками правопорядка в американском штате Вирджиния. Английский футболист нецензурно выражался в общественном месте, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент с участием бывшего форварда "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии произошел еще 16 декабря, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на The Athletic. После задержания Руни был освобожден под залог, после чего 4 января заплатил штраф за нарушение в размере 25 долларов.

Напомним, что Руни выступает за "Ди-Си" с лета 2018 года. За время выступлений в столичном клубе он в 20 матчах стал автором 12 голов и 6 результативных передач.