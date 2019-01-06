Американский десантный корабль "Форт-МакГенри" зашел в Черное море

Большой десантный корабль ВМС США "Форт-МакГенри" (Fort McHenry) вошел в акваторию Черного моря, пройдя через пролив Босфор. Его сопровождал турецкий катер береговой охраны.

Ранее пресс-служба американского флота сообщила, что "Форт-МакГенри" направляется в Черное море, передает "Интерфакс".

Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно увеличить свое присутствие в Черном море.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли США и других стран НАТО. Так, недавно в Одессе пришвартовалось британское военное судно.

В соответствии с конвенцией Монтрё 1936 года военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более трех недель.