"МанСити" вышел в 1/16 финала, забив семь мячей "Ротерхэму"

На туманном Альбионе состоялись матчи 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором в борьбу вступили клубы английской премьер-лиги. "Манчестер Сити" в стартовом для себя поединке турнира одержал разгромную победу над "Ротерхэмом" со счетом 7:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы уже в первом тайме отправили в ворота соперника, представляющего второй английский дивизион, три мяча. А после перерыва голкипер "Ротерхэма" еще четыре раза доставал мяч из своих ворот. Авторами забитых голов в составе "Сити" стали Рахим Стерлинг, Филип Фоден, Габриэл Жезус, Рияд Марез, Николас Отаменди и Лерой Сане, а еще один мяч защитник гостей Олувасемилого Аджайи отправил в свои ворота.

"Манчестер Сити" пробился в 1/16 финала Кубка Англии. Следующий соперник "горожан" станет известен после жеребьевки.

В отличие от "МС", не смогли преодолеть стадию 1/32 финала два других представителя АПЛ. "Лестер Сити", как и лондонский "Фулхэм" споткнулся об команды четвертого дивизиона Англии. "Лисы" на выезде уступили валлийскому "Ньюпорту" (1:2), а "дачники" в родных стенах проиграли "Олдхэму" (1:2).