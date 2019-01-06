Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе спортсменов

Спасатели нашли двух сноубордистов, которые в воскресенье, 6 января, заблудились на склонах Эльбруса. Их спуск до поляны Азау может затянуться до полуночи. О состоянии спортсменов не сообщается.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева, поисково-спасательную операцию проводили сотрудники МЧС совместно со спасателями ОАО курорт "Эльбрус".

Они нашли заблудившихся парня и девушку, которые ушли за ограждения лыжных трасс в сторону ущелья Гара-Баши и катались в запрещенных для катания местах.

Ранее сообщалось, что группа лыжников сбилась с маршрута на Эльбрусе на высоте в три с половиной тысячи метров, в районе Гара-Баши.